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В Екатеринбурге еще на пяти улицах появятся знаки «Остановка запрещена»
3 сентябрь 2019 (12:44)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. В Екатеринбурге еще на пяти участках улиц появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». По сообщению на официальном портале города, это будет сделано, чтобы обеспечить пропускную способность улично-дорожной сети.
Так, в III квартале 2018 года знаки появятся на ул. Белинского — от ул. Щорса до ул. Циолковского, ул. Гурзуфской — от ул. Посадской до Гурзуфской, 51, ул. Маршала Жукова — перед ул. Антона Валека со стороны Челюскинцев (50 метров до перекрестка), ул. Плотников — от ул. Венгерских коммунаров до Крауля, 80/3 и ул. Клары Цеткин — от ул. Тургенева до Клары Цеткин, 13 а.
Так, в III квартале 2018 года знаки появятся на ул. Белинского — от ул. Щорса до ул. Циолковского, ул. Гурзуфской — от ул. Посадской до Гурзуфской, 51, ул. Маршала Жукова — перед ул. Антона Валека со стороны Челюскинцев (50 метров до перекрестка), ул. Плотников — от ул. Венгерских коммунаров до Крауля, 80/3 и ул. Клары Цеткин — от ул. Тургенева до Клары Цеткин, 13 а.
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