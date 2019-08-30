Новости дня

Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве строительной компании «Эверест»

30 август 2019 (09:22)

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Эверест» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет почти 10 млн руб.

Отметим, что ООО «Эверест» зарегистрировано в Артемовском по ул. Комсомольская, 13. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: