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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве строительной компании «Эверест»
30 август 2019 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Эверест» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет почти 10 млн руб.
Отметим, что ООО «Эверест» зарегистрировано в Артемовском по ул. Комсомольская, 13. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий.
Истцом по делу выступает территориальное подразделение ФНС России по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет почти 10 млн руб.
Отметим, что ООО «Эверест» зарегистрировано в Артемовском по ул. Комсомольская, 13. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий.
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