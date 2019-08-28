Свердловчане ради экономии сокращают длительность отдыха

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная предварительным итогам летнего турсезона. Спикеры рассказали о наиболее популярных и востребованных туристических маршрутах, о ценах на путевки, а также об основных трендах текущего сезона.Глава Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев озвучил статистику по количеству свердловских туристов, которые посещали российские и иностранные курорты с начала мая 2019 года.«На первом месте Анталия, где отдохнули 204 тыс. человек. Симферополь посетили 115 тыс. человек, Сочи — 101 тыс. человек, Анапу — 28 тыс. человек, Ларнаку — 22 тыс. человек, Даламан — 21,1 тыс. человек, Минеральные Воды — 16,2 тыс. человек, Прагу — 15,6 тыс. человек. Далее по популярности идут Дубай, Стамбул, Ираклион и Пхукет. Следует отметить, что озвученная статистика учитывает только авиаперевозки. Пока мы не берем в расчет передвижения на железнодорожном транспорте и автомобилях», — рассказал М. Мальцев.По его словам, максимальный рост турпотока показали в этом сезоне российские направления — Симферополь, Сочи и Минеральные Воды.Директор Национального туристического управления Чешской Республики — CzechTourism Роман Прохазка в ходе пресс-конференции рассказал, что турпоток россиян в Чехию в I полугодии 2019 года сократился на 1%.«У меня нет данных отдельно по свердловским туристам. Могу озвучить цифры по всем регионам РФ. В I полугодии 2018 года Чехию посетили 282 тыс. россиян. В этом году — 278 тыс. человек. Мы довольны этими показателями, потому что «Чешские авиалинии», как известно, прекратили прямые рейсы из Екатеринбурга. Могу сказать, что поток туристов из Свердловской области ориентируется на трансферные рейсы через Москву, Санкт-Петербург, Хельсинки или Стамбул», — сообщил Роман Прохазка.Представитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии рассказал о том, что некоторые направления отдыха свердловчан подорожали. В этом сезоне средний чек по России составил 22 тыс. 600 руб., по Тунису — 41 тыс. 500 руб., по Кипру — 41 тыс. 625 руб., по Турции — 44 тыс. 200 руб., по Испании — 57 тыс. руб., по Греции — 59 тыс. руб. Этот показатель учитывает стоимость перелета одного туриста, проживание в двухместном номере (на 7 ночей) с завтраком.По словам Михаила Мальцева, свердловчане в этом сезоне стали чаще экономить на своем отдыхе.«Уральские туристы сокращают число дней пребывания на отдыхе по зарубежным направлениям. Многие из них выбирают более бюджетные отели. Некоторые свердловчане вообще сокращают число своих поездок за границу по финансовым соображениям. Есть еще одна тревожная тенденция. Речь идет о сокращении трат наших туристов внутри страны присутствия», — заявил М. Мальцев.По мнению экспертов, массовая экономия свердловчан на летнем отдыхе связана с удорожанием туров. В этом году цены выросли за счет девальвации рубля, роста стоимости топлива, а также из-за нехватки авиарейсов по отдельным направлениям. На фоне снижения реальных доходов многие уральцы больше не могут обеспечить прежнее качество своего отдыха. Поэтому вынуждены сокращать длительность своего отпуска и экономить на сервисе.