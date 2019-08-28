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Компания «ФОРЭС» подала в суд на депутата Асбестовской городской думы Наталью Крылову

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2019. Компания «ФОРЭС» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к депутату городской думы Асбеста Наталье Крыловой.



Предприятие требует суд признать ряд высказываний Н. Крыловой не соответствующими действительности, а также обязать ее удалить эти высказывания со своих страниц в социальных сетях. Речь идет об утверждениях, сделанных депутатом в мае-июле 2019 года, которые касаются состава сырья, которое использует «ФОРЭС», и воздействия производства на окружающую среду.



Компания отмечает, что иск подан к Н. Крыловой как к физическому лицу.



«Различные обвинения в адрес нашей компании ответчица высказывает уже давно. Фактически ее необоснованные нападки уже превратились в целенаправленную кампанию, которую она сделала частью своей политической деятельности. Однако иск адресован ей как частному лицу. Ведь распространять достоверные сведения, избегая лжи, обязан любой гражданин независимо от его политических устремлений», — отмечает заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС» по юридическим вопросам Олег Григорьев.



Компания «ФОРЭС» требует, чтобы Наталья Крылова опровергла указанные в иске утверждения, а также удалила их со своих страниц в социальных сетях. В случае неисполнения ответчицей вступившего в силу судебного акта истец просит суд взыскать с нее 500 тыс. руб. Компания намерена перечислить их на благотворительные цели.



Отметим, что это не первый иск о защите деловой репутации, поданный к Наталье Крыловой со стороны промышленных предприятий Свердловской области. Ранее Арбитражный суд Свердловской области уже признавал не соответствующими действительности ее высказывания в адрес предприятия «Ураласбест». Судебным решением Н. Крылову обязали опровергнуть ранее распространенную информацию.

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