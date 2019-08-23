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В Екатеринбурге в стадии строительства находится около 2,8 млн кв. м. жилья
23 август 2019 (16:10)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В настоящее время в Екатеринбурге в стадии строительства находится около 2,8 млн кв. м. жилья. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказала президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева.
«В начале года показатель составлял 3 млн кв. м. жилья. Сегодня он снизился до 2,8 млн кв. м. за счет того, что некоторые дома уже ввели в эксплуатацию», — сообщила И. Соболева.
По ее словам, в ближайших пригородах Екатеринбурга строится еще 200 тыс. кв. м.
«В начале года показатель составлял 3 млн кв. м. жилья. Сегодня он снизился до 2,8 млн кв. м. за счет того, что некоторые дома уже ввели в эксплуатацию», — сообщила И. Соболева.
По ее словам, в ближайших пригородах Екатеринбурга строится еще 200 тыс. кв. м.
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