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Свердловские власти планируют за год увеличить объемы строительства жилья на 15%

23 август 2019 (15:04)

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал о прогнозах жилищного строительства в регионе на 2019 год.

«В этом году на Среднем Урале планируется построить 2 млн 380 тыс. кв. м. Это на 11% больше уровня 2017 года. Мы сравниваем именно с этим годом, потому что там было введено больше, чем в 2018 году», — рассказал Михаил Волков.

Отметим, что по итогам прошлого года на Среднем Урале сдали 2 млн 076 тыс. кв. м. жилья. Это на 14,6% меньше, чем планируется построить в 2019 году.

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