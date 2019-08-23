Новости дня

В Екатеринбурге дома более 50 управляющих компаний могут остаться без тепла из-за долга в 260 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге более 50 управляющих компаний Екатеринбурга, задолжавших в общей сложности за тепло 260 млн руб., могут не получить от Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» акты готовности к отопительному сезону, наличие которых является обязательным условием для подачи тепла в дома. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающней компании.



«Для получения акта все жилищные организации города обязаны подтвердить техническую готовность и отсутствие задолженности перед энергокомпанией. В числе самых злостных должников группа компаний «Ремстройкомплекс», УЖК «Территория», ОЖЭК-1, Управляющая компания ЭКО, Управляющая компания «Рощинская» и «Екатеринбургское предприятие ЭКО», — говорится в сообщении.



Пресс-служба отмечает, что УК и ТСЖ города до 15 сентября должны погасить долги перед энергетиками и обеспечить безопасное функционирование внутридомовых сетей: устранить утечки в теплопотребляющих установках, трубах и отопительных приборах, установить дроссельные устройства, опрессовать и промыть системы отопления многоквартирных домов, провести дезинфекцию.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:43</span><br /><strong>В Екатеринбурге дома более 50 управляющих компаний могут остаться без тепла из-за долга в 260 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге более 50 управляющих компаний Екатеринбурга, задолжавших в общей сложности за тепло 260 млн руб., могут не получить от Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» акты готовности к отопительному сезону, наличие которых является обязательным условием для подачи тепла в дома. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающней компании. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089374-v-ekaterinburge-doma-bolee-50-upravlyayuschih-kompaniy-mogut-ostatsya-bez-tepla-iz-za-dolga-v-260-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: