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В Екатеринбурге дома более 50 управляющих компаний могут остаться без тепла из-за долга в 260 млн рублей
23 август 2019 (10:43)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге более 50 управляющих компаний Екатеринбурга, задолжавших в общей сложности за тепло 260 млн руб., могут не получить от Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» акты готовности к отопительному сезону, наличие которых является обязательным условием для подачи тепла в дома. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающней компании.
«Для получения акта все жилищные организации города обязаны подтвердить техническую готовность и отсутствие задолженности перед энергокомпанией. В числе самых злостных должников группа компаний «Ремстройкомплекс», УЖК «Территория», ОЖЭК-1, Управляющая компания ЭКО, Управляющая компания «Рощинская» и «Екатеринбургское предприятие ЭКО», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что УК и ТСЖ города до 15 сентября должны погасить долги перед энергетиками и обеспечить безопасное функционирование внутридомовых сетей: устранить утечки в теплопотребляющих установках, трубах и отопительных приборах, установить дроссельные устройства, опрессовать и промыть системы отопления многоквартирных домов, провести дезинфекцию.
«Для получения акта все жилищные организации города обязаны подтвердить техническую готовность и отсутствие задолженности перед энергокомпанией. В числе самых злостных должников группа компаний «Ремстройкомплекс», УЖК «Территория», ОЖЭК-1, Управляющая компания ЭКО, Управляющая компания «Рощинская» и «Екатеринбургское предприятие ЭКО», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что УК и ТСЖ города до 15 сентября должны погасить долги перед энергетиками и обеспечить безопасное функционирование внутридомовых сетей: устранить утечки в теплопотребляющих установках, трубах и отопительных приборах, установить дроссельные устройства, опрессовать и промыть системы отопления многоквартирных домов, провести дезинфекцию.
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