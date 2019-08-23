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В Екатеринбурге на территории, отведенной под здание больницы, организовали несанкционированную свалку

23 август 2019 (10:01)

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге на земельном участке по ул. 8 Марта, 78а, находящемся с 2015 года в бессрочном пользовании у ГКУ СО «СИНПО», отведенном под здание больницы, выявлены места несанкционированного скопления отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ГКУ СО «СИНПО» по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».

На предприятие наложен административный штраф в размере 100 тыс. руб. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал ГКУ СО «СИНПО» ликвидировать несанкционированную свалку. Решение суда вступило в законную силу.

В настоящее время ГКУ СО «СИНПО» заключило контракт на вывоз отходов с земельного участка.

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