Новости дня
В Екатеринбурге на территории, отведенной под здание больницы, организовали несанкционированную свалку
23 август 2019 (10:01)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге на земельном участке по ул. 8 Марта, 78а, находящемся с 2015 года в бессрочном пользовании у ГКУ СО «СИНПО», отведенном под здание больницы, выявлены места несанкционированного скопления отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ГКУ СО «СИНПО» по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».
На предприятие наложен административный штраф в размере 100 тыс. руб. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал ГКУ СО «СИНПО» ликвидировать несанкционированную свалку. Решение суда вступило в законную силу.
В настоящее время ГКУ СО «СИНПО» заключило контракт на вывоз отходов с земельного участка.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении ГКУ СО «СИНПО» по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».
На предприятие наложен административный штраф в размере 100 тыс. руб. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал ГКУ СО «СИНПО» ликвидировать несанкционированную свалку. Решение суда вступило в законную силу.
В настоящее время ГКУ СО «СИНПО» заключило контракт на вывоз отходов с земельного участка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Каменске-Уральском компанию «ТМК-ИНОКС» оштрафовали на 100 тыс. рублей за превышение нормативов по отходам
- Роспотребнадзор намерен привлечь РЖД к ответственности за свалку в селе Кузино
- В Верхней Салде МУП «Городское управление ЖКХ» оштрафовано на 100 тыс. рублей за едкий дым в городе
- В Каменске-Уральском фирма «ПроектИнвестЦентр» оштрафована за незаконную свалку мусора
- Руководству «Бобровского изоляционного завода» грозит штраф за загрязнение воздуха