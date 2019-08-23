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В Челябинской области мошенники вымогают деньги у предпринимателей под видом пожарных

УрБК, Челябинск, 23.08.2019. Предпринимателям Южного Урала стали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Главного управления МЧС России по Челябинской области и грозят предстоящей проверкой пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Данные лица предоставляют информацию о запланированных мероприятиях по контролю за обеспечением пожарной безопасности (проверке объектов), при этом, во избежание проведения вышеуказанных мероприятий, предлагают альтернативные методы их решения в виде перечисления денежных средств на определенный карт-счет», — говорится в сообщении.

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