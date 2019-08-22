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В аэропорту Кольцово у пассажира изъяли несколько сотен комплектующих для сотовых телефонов и компьютеров

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. При проверке рейса Екатеринбург — Душанбе таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже одного из пассажиров несколько сотен комплектующих для сотовых телефонов и компьютеров.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в чемодане пассажир вез 150 карт памяти, 50 микрокомпьютеров, 42 блока питания и 38 компьютерных гарнитур. Мужчина объяснил инспекторам, что фирма, в которой он работает, планирует открыть филиал в Душанбе, именно для этого он и вез комплектующие.



«Исходя из количества и назначения товара, мы понимаем, что он не для личного пользования. А товар для коммерческих целей подлежит обязательному декларированию», — рассказал заместитель начальника таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.



Весь товар изъят и помещен на склад временного хранения. Мужчине грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости всей партии деталей.

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