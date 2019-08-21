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Официальная безработица в Свердловской области с начала года выросла на 13%
21 август 2019 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. По состоянию на 21 августа 2019 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 24 тыс. 645 человек. Об этом сообщает Департамент по труду и занятости региона.
С начала года уровень безработицы вырос на 13,4%. По состоянию на 1 января в регионе насчитывалось 21 тыс. 726 безработных.
С начала года уровень безработицы вырос на 13,4%. По состоянию на 1 января в регионе насчитывалось 21 тыс. 726 безработных.
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