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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве компании «Грот»
21 август 2019 (16:45)
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Грот» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцами по делу выступают ООО «Уральское финансовое общество» и ООО «Металлпромикс». Общая сумма исковых требований составляет почти 17 млн руб.
Отметим, что компания «Грот» зарегистрирована в Екатеринбурге по ул. Титова, 19. Предприятие специализируется на проведении проектных и строительных работ.
Истцами по делу выступают ООО «Уральское финансовое общество» и ООО «Металлпромикс». Общая сумма исковых требований составляет почти 17 млн руб.
Отметим, что компания «Грот» зарегистрирована в Екатеринбурге по ул. Титова, 19. Предприятие специализируется на проведении проектных и строительных работ.
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