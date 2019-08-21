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В Екатеринбурге при строительстве новых линий метро появятся бесплатные перехватывающие парковки

21 август 2019 (13:13)

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2019. В Екатеринбурге при строительстве новых линий метро появятся перехватывающие парковки, которые будут бесплатными для тех, кто садится в метро. Об этом сегодня заявил журналистам глава города Александр Высокинский.

Такая мера, по его словам, позволит собирать людей по принципу «маятниковой миграции».

Это обоснованно ввиду того, что в Екатеринбурге прописано 1,5 млн человек, помимо них около 250 тыс. человек проживают без прописки, а также еще 250 тыс. человек ежедневно приезжают в город на работу или учебу.

Перехватывающие парковки позволят горожанам оставлять машину на ближайшей удобной станции и далее доезжать до необходимого места посредством метрополитена, экономя свое время.

Напомним, что перехватывающие парковки уже реализованы, например, в Москве, где сейчас действует более 20 таких парковок.

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