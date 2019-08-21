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В 2020 году субсидирование российских туроператоров въездного туризма увеличилось до 800 млн рублей

УрБК, Москва, 21.08.2019. Объем субсидирования российских туроператоров, работающих с приезжающими в РФ иностранными туристами, в 2020 году будет увеличен с 600 до 800 млн руб. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.



«Что из себя представляет эта субсидия? Мы будем субсидировать туроператорам затраты на привоз туристов из целевых стран. Это такие высокомаржинальные туристы, которые исходя из тех цифр, которые мы видим, способны потратить максимальное количество денег в нашей стране. У нас в этом году заложено на эту субсидию почти 600 млн руб., в следующем году эта цифра будет расти и составит практически 800 млн», — сказала она журналистам телеканала «Россия-24».



Также Зарина Догузова уточнила, что субсидии предусмотрены и туроператорам внутреннего туризма, привозящим туристов в места, способные принимать большие потоки отдыхающих.

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