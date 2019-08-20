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В Челябинске состоялась корпоративная спартакиада нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ

УрБК, Челябинск, 20.08.2019. В Челябинске с 14 по 16 августа прошла корпоративная спартакиада ГК «Римера» (нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) — «Римериада 2019», в которой приняли участие более 250 сотрудников компании.



Своих спортсменов на соревнования выставили восемь команд предприятий ГК «Римера» — заводы нефтяного машиностроения «Алнас» и «Ижнефтемаш», управляющая компания из Москвы, а также нефтесервисные филиалы сервисной сети «Римера-Сервис» из Нягани, Ноябрьска, Нижневартовска, Бугуруслана и Губкинского.



Соревнования прошли в шести спортивных дисциплинах: мини-футбол, волейбол, стритбол, легкая атлетика, дартс и настольный теннис. По итогам спартакиады первое место в общекомандном зачете заняла команда завода «Ижнефтемаш», которая завоевала «золото» в легкой атлетике, стритболе, дартсе и «бронзу» в настольном теннисе и волейболе. Второе место у команды завода «Алнас», взявшей «золото» в волейболе, «серебро» в стритболе, «бронзу» в легкой атлетике и дартсе. Почетное третье место пьедестала у команды филиала «Римера-Сервис-Нижневартовск», завоевавшей «золото» в настольном теннисе и «серебро» в волейболе.



Темой «Римериады 2019» стала синергия спорта и искусства: на поле прошла Sport Art Biennale, в рамках которой команды прошли арт-квест — собрали пирамиду высотой с четырёхэтажный дом из нитей и бамбуковых палочек и создали инсталляцию с помощью фотоснимков, отражающих ценности компании: «Здоровье», «Надежность», «Сопричастность», «Созидание» и «Достижение». Также в программу спартакиады вошли спортивные и творческие номера — шоу барабанщиков, паркур, и выступление спортивных гимнасток.



«Проведение корпоративной спартакиады Группы компаний «Римера» уже стало хорошей традицией. Такие масштабные спортивные праздники олицетворяют одну из главных ценностей корпоративной философии Группы ЧТПЗ — «Здоровье», и помогают сплотить большой коллектив наших сотрудников из разных регионов», — отметил генеральный директор ГК «Римера» Михаил Белов.



Корпоративная спартакиада «Римериада» прошла уже в шестой раз. Ранее принимающими городами соревнований становились Ижевск, Альметьевск и Нижневартовск.

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