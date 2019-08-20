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Уральские предприятия ЕВРАЗа стали призерами VIII корпоративного Кубка по футболу

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. В Качканаре завершился VIII Кубок ЕВРАЗа по футболу, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Победителем турнира стала сборная Распадской угольной компании (РУК). Второе место заняла команда ЕВРАЗ КГОКа, третье — представители ЕВРАЗ НТМК.



«В матче за третье место встретились команды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Сибирь. Счет игры в первом тайме открыл представитель Нижнетагильского металлургического комбината Александр Захарс, во втором гол забил работник ЕВРАЗ НТМК Александр Шашуков. В последние минуты игры сибирская команда завоевала единственное очко и не смогла одержать победу. За первое место поборолись команда ЕВРАЗ КГОКа и РУК. Представители Распадской угольной компании забили два мяча в ворота сотрудников Качканарского ГОКа и впервые стали победителями турнира. Финальную серию игр в режиме онлайн комментировал известный спортивный журналист телеканалов Матч ТВ, НТВ+ Нобель Арустамян. В конце праздника он пообщался с игроками турнира и провел автограф-сессию. Финальные матчи транслировались в прямом эфире на канале Youtube и на официальных страницах ЕВРАЗа в социальных сетях», — говорится в сообщении.



Ежегодный городской праздник спорта проходил в Качканаре с 11 по 18 августа. В течение недели за победу в турнире боролись 5 команд: ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОКа, ЕВРАЗ ЗСМК (команда ЕВРАЗ Сибирь), Распадской угольной компании, Сибуглемета (Управляющая компания ЕВРАЗ Междуреченск).



«На закрытии турнира действовали спортивно-развлекательные площадки: аквагрим, аэрохоккей, настольный футбол, аттракцион «Забей гол!», батут, кольцеброс, аэробейсбол, рогаточный тир, настольный хоккей, дженга, площадка для рисования и несколько фотозон. Для гостей праздника работала полевая кухня, прошел розыгрыш спортивных призов и конкурс хэштегов в социальных сетях. Также состоялись соревнования по большому кикер-футболу для подразделений ЕВРАЗ КГОКа. Праздник завершился выступлениями профессиональных артистов из Екатеринбурга и пиротехническим шоу», — сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

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