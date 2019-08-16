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В Троицке предпринимателю пришлось возместить более 1,3 млн рублей ущерба государству из-за уклонения от уплаты налогов
16 август 2019 (17:15)
УрБК, Челябинск, 16.08.2019. В Троицке после возбуждения уголовного дела индивидуальный предприниматель возместил причиненный уклонением от уплаты налогов ущерб бюджетной системе РФ на сумму более 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.
Бизнесмен подозревался в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 198 УК РФ. По данным следствия, в 2016 году при предоставлении налоговой отчетности с целью завышения расходов он направил в налоговые органы сведения о заключении нескольких формальных агентских договоров на сумму более 3,4 млн руб. Таким образом, сумма неоплаченных налогов составила более 1,3 млн руб.
«Принимая во внимание, что подозреваемый полностью возместил ущерб со штрафными санкциями, следователем СК вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования», — отмечает пресс-служба.
Бизнесмен подозревался в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 198 УК РФ. По данным следствия, в 2016 году при предоставлении налоговой отчетности с целью завышения расходов он направил в налоговые органы сведения о заключении нескольких формальных агентских договоров на сумму более 3,4 млн руб. Таким образом, сумма неоплаченных налогов составила более 1,3 млн руб.
«Принимая во внимание, что подозреваемый полностью возместил ущерб со штрафными санкциями, следователем СК вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования», — отмечает пресс-служба.
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