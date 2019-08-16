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За 7 месяцев 2019 года оборот организаций Свердловской области вырос на 5,2%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. С января по июль 2019 года оборот организаций в Свердловской области составил 3 млрд 283 млн 719 тыс. руб. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



За этот же период на 38,7% увеличился оборот в отрасли «добыча полезных ископаемых», составив 56 млн 493 тыс. руб., на 36,2% — в производстве пищевых продуктов (до 66 млн 153 тыс. руб.), а также в отрасли «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» произошел рост на 36,6%, до 3 млн 887 тыс. руб.



На 23% снизился оборот в отрасли «научные исследования и разработки» (до 16 млн 842 тыс. руб.), на 20,6% — в сфере «производство прочих транспортных средств и оборудования» — до 79 млн 077 тыс. руб., а также на 10,1% наблюдается снижение в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (до 17 млн 013 тыс. руб.).

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