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В России во II квартале численность безработных людей предпенсионного возраста увеличилась на 8,5%

УрБК, Москва, 16.08.2019. В России во II квартале по сравнению с I кварталом увеличилась на 8,5% численность людей предпенсионного возраста, зарегистрированных в органах службы занятости как безработные, достигнув уровня 122,6 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.



В I квартале 2019 года, по данным Роструда, официально числились безработными порядка 113 тыс. российских граждан предпенсионного возраста.



Отмечается, что порядка 80% безработных данной категории получают пособие по безработице, для них оно составляет 11,28 тыс. руб.



При этом, несмотря на то, что численность безработных людей предпенсионного возраста увеличилась, общая численность официально зарегистрированных безработных в России сокращается. Согласно последним данным Минтруда, она составляет 724 тыс. человек.



Напомним, что к 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. И, согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет попадают в категорию граждан предпенсионного возраста.

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