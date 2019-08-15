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«Аэрофлот» запретит пассажирам с золотыми картами доступ в бизнес-залы
15 август 2019 (15:27)
УрБК, Москва, 15.08.2019. С 15 августа обладатели золотых карт — участники программы лояльности «Аэрофлота» — лишились бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов Магнитогорска и Архангельска. Эта привилегия сохранится только у участников программы лояльности платинового уровня и пассажиров с билетами бизнес-класса.
Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», владельцам карт золотого уровня с билетами эконом-класса будут автоматически начислены 3 000 миль.
«Аэрофлот» объясняет это решение экономической целесообразностью. Сейчас владельцы золотых карт «Аэрофлота» имеют право бесплатного прохода во все бизнес-залы, даже если летят эконом-классом.
«Средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов существенно выше, чем в Европе», — объяснил «Ведомостям» сотрудник «Аэрофлота».
Если в Европе авиакомпания платит аэропорту за каждого пассажира в среднем 25 евро, максимум — 40 евро, то в России даже в небольших аэропортах доступ пассажира в бизнес-зал обходится авиакомпании в среднем в 5–7 тыс. руб. (68,5-96 евро по курсу ЦБ), добавил собеседник издания.
При этом не исключено, что такие же ограничения будут распространены на другие региональные аэропорты. В «Аэрофлоте» считают, что не менее половины российских аэропортов в маршрутной сети компании представляют услуги бизнес-залов по завышенным ценам.
Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», владельцам карт золотого уровня с билетами эконом-класса будут автоматически начислены 3 000 миль.
«Аэрофлот» объясняет это решение экономической целесообразностью. Сейчас владельцы золотых карт «Аэрофлота» имеют право бесплатного прохода во все бизнес-залы, даже если летят эконом-классом.
«Средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов существенно выше, чем в Европе», — объяснил «Ведомостям» сотрудник «Аэрофлота».
Если в Европе авиакомпания платит аэропорту за каждого пассажира в среднем 25 евро, максимум — 40 евро, то в России даже в небольших аэропортах доступ пассажира в бизнес-зал обходится авиакомпании в среднем в 5–7 тыс. руб. (68,5-96 евро по курсу ЦБ), добавил собеседник издания.
При этом не исключено, что такие же ограничения будут распространены на другие региональные аэропорты. В «Аэрофлоте» считают, что не менее половины российских аэропортов в маршрутной сети компании представляют услуги бизнес-залов по завышенным ценам.
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