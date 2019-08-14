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В Свердловской области прокуратура проводит проверку из-за выброса оранжево-черного дыма на предприятии УГМК

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Невьянская городская прокуратура проводит проверку по сообщению о выбросе металлургическим предприятием УГМК едкого оранжево-черного дыма в пос. Верх-Нейвинский Невьянского района.



По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, 13 августа 2019 года филиалом «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» производилась замена фильтровальных рукавов на рукавном фильтре.



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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