Новости дня
В Свердловской области прокуратура проводит проверку из-за выброса оранжево-черного дыма на предприятии УГМК
14 август 2019 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Невьянская городская прокуратура проводит проверку по сообщению о выбросе металлургическим предприятием УГМК едкого оранжево-черного дыма в пос. Верх-Нейвинский Невьянского района.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, 13 августа 2019 года филиалом «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» производилась замена фильтровальных рукавов на рукавном фильтре.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, 13 августа 2019 года филиалом «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь» производилась замена фильтровальных рукавов на рукавном фильтре.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Прокуратура начала проверку по факту аварии в Камышлове, где без водоснабжения остались жители более 400 домов
- На предприятии УГМК в Серове прокуратура проводит проверку в связи с травмированием работника
- Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка в жилом доме в Екатеринбурге
- Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего на предприятии УГМК в Красноуральске
- По факту гибели крановщицы ЗАО «Уральско-Сибирская строительная компания» начата прокурорская проверка