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В Качканаре стартовал VIII Кубок ЕВРАЗа по футболу

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. В Качканаре стартовал VIII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу. Ежегодный городской праздник спорта пройдет с 11 по 18 августа, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ».



За кубок в течение недели поборются команды уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа — ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ Сибирь и Распадская угольная компания (РУК) — а также Сибуглемет (Управляющая компания ЕВРАЗ Междуреченск).



На торжественном открытии турнира собравшихся приветствовали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов и глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.



«Качканар всегда был спортивным городом, и ЕВРАЗ сейчас много делает для развития спортивных объектов, — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов, — Я рад, что на уральской земле опять собрались футбольные команды разных предприятий. Желаю всем удачи и спортивных побед. Уважайте своих соперников, играйте честно. Пусть победит сильнейший».



«Кубок ЕВРАЗа по футболу в Качканаре стал традицией. Это не просто корпоративный турнир, а настоящий городской праздник», — отметил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.



В день открытия турнира на стадионе работали бесплатные аттракционы, была организована детская площадка для рисования, всех гостей встречал талисман турнира Бельчонок Степа. Были подведены итоги фотоконкурса «Я выбираю спорт!». Знатоки и любители футбола смогли пообщаться и взять автограф у бывшего игрока легендарной команды «Спартак», чемпиона России Дмитрия Хлестова, который ввел мяч в игру команд ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ Сибири и провел мастер-класс для юных спортсменов футбольного клуба Качканара «Олимп». На стадионе выступили профессиональные танцевальные и вокальные коллективы, в театральной постановке зрителей приветствовали представители всех континентов: от антарктических белых медведей до африканских танцоров.



Первый день турнира завершился встречей команды ЕВРАЗ КГОКа с победителем прошлого сезона — командой ЕВРАЗ Сибирь. Со счетом 3:0 выиграла команда Качканара. Игра между Распадской угольной компанией и Сибуглеметом завершилась со счетом 5:2 в пользу РУК.

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