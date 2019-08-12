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Основной целью уменьшения упаковок продуктов 65% россиян считают обман покупателей

Большинство россиян, 65%, считают, что основная цель снижения объема и веса упаковок продуктов — попытка обмануть покупателей. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам своего исследования.



При этом 74% респондентов уверены, что уменьшение упаковки организовано производителями продуктов. Больше всего эта точка зрения распространена среди молодых людей 25-34 лет (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%). Наряду с этим 38% респондентов видят инициаторами таких изменений магазины или торговые сети.



72% опрошенных отмечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или ее повышении. Особое внимание на это обратили жители городов-миллионников (77%). А вот 14% россиян не заметили таких изменений.



«При этом у большинства наших соотечественников изменение веса и объема упаковок продуктов вызывает негативную реакцию (60%). Особенно сильное раздражение в связи с этим испытывают жители городов с населением в 500-900 тыс. (65%) и сел (64%). Реже испытывает негативные эмоции по данному поводу молодежь в возрасте 18-24 лет (52%) и 25-34 лет (44%)», − говорится в сообщении.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:00</span><br /><strong>Основной целью уменьшения упаковок продуктов 65% россиян считают обман покупателей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Большинство россиян, 65%, считают, что основная цель снижения объема и веса упаковок продуктов — попытка обмануть покупателей. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам своего исследования.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089092-osnovnoy-celyu-umensheniya-upakovok-produktov-65-rossiyan-schitayut-obman-pokupateley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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