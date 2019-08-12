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Основной целью уменьшения упаковок продуктов 65% россиян считают обман покупателей
12 август 2019 (18:00)
Большинство россиян, 65%, считают, что основная цель снижения объема и веса упаковок продуктов — попытка обмануть покупателей. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам своего исследования.
При этом 74% респондентов уверены, что уменьшение упаковки организовано производителями продуктов. Больше всего эта точка зрения распространена среди молодых людей 25-34 лет (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%). Наряду с этим 38% респондентов видят инициаторами таких изменений магазины или торговые сети.
72% опрошенных отмечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или ее повышении. Особое внимание на это обратили жители городов-миллионников (77%). А вот 14% россиян не заметили таких изменений.
«При этом у большинства наших соотечественников изменение веса и объема упаковок продуктов вызывает негативную реакцию (60%). Особенно сильное раздражение в связи с этим испытывают жители городов с населением в 500-900 тыс. (65%) и сел (64%). Реже испытывает негативные эмоции по данному поводу молодежь в возрасте 18-24 лет (52%) и 25-34 лет (44%)», − говорится в сообщении.
При этом 74% респондентов уверены, что уменьшение упаковки организовано производителями продуктов. Больше всего эта точка зрения распространена среди молодых людей 25-34 лет (80%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (80%). Наряду с этим 38% респондентов видят инициаторами таких изменений магазины или торговые сети.
72% опрошенных отмечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены или ее повышении. Особое внимание на это обратили жители городов-миллионников (77%). А вот 14% россиян не заметили таких изменений.
«При этом у большинства наших соотечественников изменение веса и объема упаковок продуктов вызывает негативную реакцию (60%). Особенно сильное раздражение в связи с этим испытывают жители городов с населением в 500-900 тыс. (65%) и сел (64%). Реже испытывает негативные эмоции по данному поводу молодежь в возрасте 18-24 лет (52%) и 25-34 лет (44%)», − говорится в сообщении.
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