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В Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер
12 август 2019 (17:49)
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. В Свердловской области 13 августа местами ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, порывы ветра до 17 м. в сек., сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, жители должны соблюдать меры личной безопасности: воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, по возможности отложить прогулки и поездки, в квартирах закрыть окна и форточки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.
Также МЧС рекомендует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов и деревьев.
«Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, жители должны соблюдать меры личной безопасности: воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, по возможности отложить прогулки и поездки, в квартирах закрыть окна и форточки, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.
Также МЧС рекомендует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, рекламных щитов и деревьев.
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