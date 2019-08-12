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Накануне Дня города в Екатеринбурге закроют движение всех видов транспорта на более чем 20 участках дорог





С полным списком перекрытий можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга: УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. В Екатеринбурге на период проведения официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня города, закрывается движение всех видов транспорта на более чем 20 участках дорог. Об этом говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.С полным списком перекрытий можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга: https://екатеринбург.рф/news/76716-vnimanie!-perekrytiya-ulits-ekaterinburga-17-avgusta-v-svyazi-s-obshchegorodskim-prazdnikom

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