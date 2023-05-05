В период подготовки к Параду Победы в Екатеринбурге будет меняться схема движения автобусов

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня будут периодически закрывать движение трамваев в связи с репетицией и проведением парада ко Дню Победы

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Екатеринбурге с 24 апреля по 9 мая будут периодически закрывать трамвайное движение в ...