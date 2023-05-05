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В период подготовки к Параду Победы в Екатеринбурге будет меняться схема движения автобусов

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Екатеринбурге в период проведения репетиций парада, а также проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет меняться схема движения автобусов в центре города. Подробно с изменением маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.

Для проведения репетиций к Параду Победы с участием военной техники движение по центральным улицам Екатеринбурга будет закрыто с 20.00 26 апреля до 04.00 27 апреля, с 20.00 30 апреля до 04.00 1 мая, с 20.00 4 мая до 04.00 5 мая. 7 мая проехать в центре будет нельзя с 05.00 до 12.00.

8 мая с 09.45 до 11.15 будет перекрыто движение по проспекту Ленина в связи с возложением венков к памятнику Г.К. Жукову. 9 мая движение в центре будет закрыто с 06.00 и до окончания праздничных мероприятий.
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