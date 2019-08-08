Рубль обновил четырехмесячный минимум

Российский рубль в ходе вчерашних торгов обновил четырехмесячный минимум по отношению к американскому доллару. Курс рубля вплотную приблизился к отметке 65,7 впервые с апреля. Сегодня российская валюта укрепилась. По состоянию на 15.00 курс рубля к долл. США снизился до 65,22 руб. Несмотря на это, на рынке пока сохраняются медвежьи настроения. Многие эксперты считают, что фаза ослабления рубля еще не завершилась.Отметим, что с середины июля курс долл. США вырос на 4% (на 2,5 руб.), евро — на 3,6% (на 2,6 руб.). Наиболее активно процесс девальвации рубля пришелся на начало августа.Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин отмечает, что рубль падает в первую очередь из-за развязанной торговой войны между США и Китаем.«Трамп сделал еще один серьезный выстрел, пригрозив на 10% повысить пошлины на 300 млрд ежегодного импорта из Китая. Китай в ответ сделал довольно банальную ожидаемую вещь — девальвировал юань. Соответственно, все валюты развивающихся рынков симметрично упали. Доллар просто укрепился на этой волне», — считает Виталий Калугин.С ним согласен независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, по мнению которого американо-китайская «война» приводит к тому, что на рынках начинает складываться возможное падение прибыли корпораций во всем мире.«Рынок, несмотря на все стимулирующие меры мировых Центробанков, начинает закладывать общемировую рецессию. Это может привести к кризису, подобному тем, что произошли в 2008 и 1998 годах», — считает Григорий Вахитов.Также аналитики выделяют еще несколько причин ослабления рубля. Речь идет о новых санкциях США против России, снижении цен на нефть и общей слабости российской экономики.«Она слаба в том плане, что любой внешний шок, даже если мы в нем не участвуем, вызывает последствия и для нас», — отметил независимый финансовый аналитик Константин Селянин.Опрошенные УрБК эксперты полагают, что дальнейшая динамику курса рубля во многом будет зависеть от внешнеполитической ситуации.«Очень сложно предугадать, чем закончится та же торговая война Китая и США. Однако я делаю предположение, что сейчас и американцы, и китайцы пойдут «на попятную» по некоторым позициям — смягчена риторика, часть объявленных требований уже отменена, ситуация будет успокаиваться, и это приведет к тому, что рубль тоже перестанет снижаться. В любом случае, я думаю, рубль восстановится не до конца, не до того уровня, с которого началось падение, все-таки он будет в районе 63-65, ближе к 64 руб. за доллар», — отмечает К. Селянин.Виталий Калугин считает стоимость рубля на уровне 66 руб. за доллар пределом текущего укрепления доллара против рубля.«Если он и будет выше, то существенно позже — к новому году», — добавил он.Курс в диапазоне от 64,5 до 65,5 руб. за доллар прогнозирует уровень рубля Григорий Вахитов. Но при этом он отмечает, что дальнейшая судьба рубля будет более четко ясна лишь 1 сентября, когда станет понятно, исполнит ли Трамп свою угрозу по отношению к Китаю в части ужесточения пошлин.«Если Трамп все-таки введет санкции, а Китай ему ответит, например, продолжением девальвации юаня, то рубль может упасть до уровня 67,5 руб. за доллар», — уточнил он.«Самый страшный вариант развития событий — когда из нашего госдолга, номинированного в рублях, начнут уходить люди. У нас в госдолге где-то около 30% принадлежит иностранцам. Тогда можем увидеть и 70, и 80 руб. за доллар. Но в текущей ситуации вероятность этого пока меньше 5%», — добавил Вахитов.Другой прогноз относительно укрепления рубля в соотношении с евро. Константин Селянин считает, что рубль в ближайшем будущем будет на уровне 72-72,5 руб. за евро.«Евро и доллар будут между собой соревноваться. Европа не участвует в торговой войне, и я ожидаю, что евро будет укрепляться по отношению к доллару», — пояснил он.Таким образом, аналитики полагают, что уровень рубля в ближайшее время начнет расти по отношению к доллару и евро. Однако их мнения расходятся насчет того, до какого периода будет идти укрепление российской валюты. Одни уверены, что до января 2020 года, другие — лишь до сентября текущего года. Многое будет зависеть от интенсивности «торговой войны» США и Китая.