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В Челябинской области пресекли ввоз более 200 тонн растительной продукции из Средней Азии
2 август 2019 (14:29)
УрБК, Челябинск, 02.08.2019. В июле на российско-казахстанском участке госграницы РФ в Челябинской области сотрудники регионального Россельхознадзора выявили 217,92 т арбузов, дынь, винограда, абрикосов, нектаринов, персиков, яблок, слив, лука, баклажанов, томатов, перца и муки из Казахстана, Таджикистана и Киргизии, которые следовали в регионы России с нарушением законодательства в сфере карантина растений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выданы предписания на возврат грузов, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства с подкарантинными грузами возвращены на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причинами возврата стало нарушение маркировки товара, отсутствие или недействительность фитосанитарного сертификата.
«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз данной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен, выданы предписания на возврат грузов, а виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза. Под контролем сотрудников Россельхознадзора транспортные средства с подкарантинными грузами возвращены на территорию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причинами возврата стало нарушение маркировки товара, отсутствие или недействительность фитосанитарного сертификата.
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