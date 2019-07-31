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Темпы роста экономики России оказались ниже ожиданий ЦБ

31 июль 2019 (18:01)

Темпы роста российской экономики с начала года формируются ниже ожиданий Банка России. Об этом говорится в обзоре ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«Это связано со слабой динамикой инвестиционной активности, а также со значительным снижением годовых темпов роста экспорта, в том числе на фоне ослабления внешнего спроса. При этом в июне 2019 года экономическая активность повысилась. Улучшилась динамика показателей потребительского спроса. Ускорился рост промышленного производства, что может носить временный характер. Динамика индикаторов инвестиционной активности также оставалась неустойчивой», — говорится в исследовании.

По оценкам ЦБ, во II квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП возрос до 0,5-1%. В III квартале по мере реализации национальных проектов и увеличения государственных инвестиций прирост ВВП ускорится до 0,8-1,3%.

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