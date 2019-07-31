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В Нижнем Тагиле прокуратура добилась погашения долгов перед предпринимателями по муниципальным контрактам на 110 млн рублей
31 июль 2019 (17:26)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Нижнем Тагиле прокуратура добилась погашения задолженности по оплате муниципальных контрактов перед предпринимателями на сумму более 110 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в текущем году в Нижнем Тагиле образовалась значительная задолженность по оплате контрактов перед субъектами предпринимательской деятельности за выполненные работы по ремонту и оснащению дошкольных и общеобразовательных учреждений, благоустройству и содержанию территории города, ликвидации свалок, вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов и другим.
«В целях погашения задолженности прокурор Свердловской области Сергей Охлопков председателю регионального Заксобрания Людмиле Бабушкиной направил информацию в порядке статьи 4 федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» о необходимости внесения изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», предусматривающих предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов на погашение просроченной задолженности муниципальных учреждений, и об осуществлении контроля за расходованием средств на оплату исполненных контрактов, в том числе в Нижнем Тагиле. Указанные изменения в закон приняты 4 июня 2019 года», — говорится в сообщении.
В июне 2019 года первый заместитель прокурора области Владимир Маленьких объявил предостережение главе Нижний Тагил Владиславу Пинаеву о недопустимости нарушения закона по своевременной оплате контрактов, принятии мер к погашению просроченной задолженности.
Во исполнение объявленного предостережения в период с 23 по 30 июля 2019 года полностью погашена задолженность перед 150 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на сумму 110 млн руб.
После вмешательства прокуратуры права субъектов предпринимательской деятельности восстановлены.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в текущем году в Нижнем Тагиле образовалась значительная задолженность по оплате контрактов перед субъектами предпринимательской деятельности за выполненные работы по ремонту и оснащению дошкольных и общеобразовательных учреждений, благоустройству и содержанию территории города, ликвидации свалок, вывозу и захоронению твердых коммунальных отходов и другим.
«В целях погашения задолженности прокурор Свердловской области Сергей Охлопков председателю регионального Заксобрания Людмиле Бабушкиной направил информацию в порядке статьи 4 федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» о необходимости внесения изменений в закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», предусматривающих предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов на погашение просроченной задолженности муниципальных учреждений, и об осуществлении контроля за расходованием средств на оплату исполненных контрактов, в том числе в Нижнем Тагиле. Указанные изменения в закон приняты 4 июня 2019 года», — говорится в сообщении.
В июне 2019 года первый заместитель прокурора области Владимир Маленьких объявил предостережение главе Нижний Тагил Владиславу Пинаеву о недопустимости нарушения закона по своевременной оплате контрактов, принятии мер к погашению просроченной задолженности.
Во исполнение объявленного предостережения в период с 23 по 30 июля 2019 года полностью погашена задолженность перед 150 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на сумму 110 млн руб.
После вмешательства прокуратуры права субъектов предпринимательской деятельности восстановлены.
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