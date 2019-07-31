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ЦБ зафиксировал снижение инвестиционной активности в России
31 июль 2019 (12:34)
УрБК, Москва, 31.05.2019. Инвестиции в основной капитал в РФ во II квартале 2019 года сократились на 1,3-1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в обзоре Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии».
«Слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2018 года. Так, в апреле-мае 2019 года капитальные расходы бюджетной системы, по оценкам, сократились на 11,8% в номинальном выражении. В этих условиях вклад государственных инвестиций в годовой прирост вложений в основой капитал в II квартале 2019 года, по оценке, сохранился отрицательным», — говорится в исследовании.
«Слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2018 года. Так, в апреле-мае 2019 года капитальные расходы бюджетной системы, по оценкам, сократились на 11,8% в номинальном выражении. В этих условиях вклад государственных инвестиций в годовой прирост вложений в основой капитал в II квартале 2019 года, по оценке, сохранился отрицательным», — говорится в исследовании.
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