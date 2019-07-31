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В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

В России с 31 июля 2019 года вступил в силу закон об «ипотечных каникулах».



Закон призван защитить оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан от потери жилья. «Ипотечные каникулы» продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, потерявшего кормильца, имеющего временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, признанного инвалидом I либо II группы или имеющего снижение семейного дохода более чем на 30%.



Также по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Но таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия «ипотечных каникул».



Кроме того, в течение всего срока «ипотечных каникул» переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.



Закон распространится и на ранее заключенные кредитные договоры.

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