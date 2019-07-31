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Подписан закон о корректировке демпфера в нефтянке для сдерживания цен на топливо в РФ

УрБК, Москва, 31.07.2019. Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке демпфера для сдерживания цен на топливо, который предусматривает корректировку задним числом (с 1 июля 2019 года) параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Об этом сообщает «Прайм».



Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы. Таким образом, компании не должны повышать цены в РФ. Но если российские цены будут выше экспортных, нефтяники поделятся с государством частью сверхприбыли. Демпферный механизм будет работать, если оптовые цены на бензин отклоняются от условных показателей не более чем на 10%, а на дизтопливо — не более чем на 20%.



Ранее планировалось, что такая компенсация составит 60% в 2019 году и 50% с 2020 года. Согласно новому закону, с 1 июля 2019 года ее размер увеличится с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, с 2020 года для бензина — с 50% до 68%, дизтоплива — с 50% до 65%.



При этом предусматривается снижение с 1 июля 2019 года условной средней оптовой цены в РФ, учитываемой при демпфере: для бензина с 56 до 51 тыс. руб. за т, дизтоплива — с 50 до 46 тыс. руб. Далее предусматривается их ежегодное увеличение на 5% до 2024 года включительно.



Для Дальнего Востока устанавливается дополнительный демпфер в 2 тыс. руб. на т. Но если оптовые цены на бензин и дизтопливо в этом регионе отклонятся более чем на 20% от средних цен по России, то надбавка для Дальнего Востока обнуляется.



Кроме того, с 1 августа этого года вводится демпфирующий механизм для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями. Компенсация составит 70% в 2019 году и 65% с 2020 года. Механизм будет применяться в зависимости от разницы средней экспортной цены авиакеросина и средней оптовой цены в РФ в 48,3 тыс. руб. за тонну в 2019 году, с ее индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно.



Авторы законопроекта оценили допрасходы ФНБ в связи с корректировкой демпфера во втором полугодии 2019 года на 19 млрд руб. Для компенсации выпадающих доходов бюджета закон увеличивает с 1 октября 2019 года действующую фиксированную надбавку к НДПИ при добыче нефти на 150 руб. на т. С 2020 года предусматривается применение дополнительного слагаемого к ставке НДПИ при добыче нефти.



Также с 1 апреля 2020 года предлагается признать подакцизными и отнести к средним дистиллятам все темные нефтепродукты, в том числе мазут и судовое топливо. При использовании средних дистиллятов в качестве топлива для производства тепла и электроэнергии покупателям дается право на вычет уплаченных сумм акциза с коэффициентом 2.

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