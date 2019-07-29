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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Профтехстрой»
29 июль 2019 (14:11)
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Профтехстрой» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает ООО «Центр жилищного строительства». Сумма исковых требований составляет 2,6 млн руб.
Отметим, что компанию «Профтехстрой» связывают с НП «Уралэнергостройкомплекс». Предприятие работает в строительной сфере в качестве подрядчика.
Истцом по делу выступает ООО «Центр жилищного строительства». Сумма исковых требований составляет 2,6 млн руб.
Отметим, что компанию «Профтехстрой» связывают с НП «Уралэнергостройкомплекс». Предприятие работает в строительной сфере в качестве подрядчика.
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