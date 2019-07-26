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В Свердловской области число туристических организаций сократилось на 14,3%

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Свердловской области в 2018 году 612 организаций занимались туристской деятельностью, из них 571 занималась турагентской деятельностью (93,3% от общего числа организаций), 35 — туроператорской и турагентской (5,7%), 6 — туроператорской (1%). По сравнению с 2017 годом число организаций уменьшилось на 14,3%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



В Свердловской области в 2018 году населению было реализовано 170,7 тыс. турпакетов стоимостью 13,8 млрд руб. По сравнению с 2017 годом число реализованных турпакетов снизилось на 11,1%. Средняя стоимость одного турпакета составила 80,7 тыс. руб. и возросла на 11,0% по сравнению с предыдущим годом.



Гражданам России в 2018 году в зарубежные страны реализовано 117,1 тыс. турпакетов (в 2017 году — 139,2 тыс. турпакетов), что в 2,2 раза больше реализованных турпакетов по территории Российской Федерации. По сравнению с 2017 годом общая стоимость реализованных турпакетов по зарубежным странам выросла на 1,4%, и составила 11,6 млрд руб., по Российской Федерации снизилась на 14,2% и составила 2,1 млрд руб.



Число обслуженных туристов в 2018 году составило 362,6 тыс. человек, 89,5% к уровню предыдущего года, из них число граждан России, отправленных в туры по Российской Федерации, составило 102,8 тыс. человек, на 0,7% меньше, чем в предыдущем году.



Самыми посещаемыми российскими гражданами были Турция, Китай и Таиланд. В Турцию было отправлено 117,2 тыс. человек или 45,2% от общего числа российских граждан, отправленных за границу (в 2017 году — 121,1 тыс. человек или 40,1 %), в Китай — 33,9 тыс. человек или 13% (в 2017 году — 60,7 тыс. человек или 20,1%), в Таиланд — 18,0 тыс. человек или 6,9% (в 2017 году — 16,2 тыс. человек или 5,4%).

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