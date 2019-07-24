Новости дня
В Госдуму внесли законопроект о продаже крепкого спиртного с 21 года
24 июль 2019 (11:30)
УрБК, Москва, 24.07.2019. В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста для покупки крепкого алкоголя. Инициатива исходит от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, которые предлагают повысить минимально допустимый возраст продажи крепкого спиртного до 21 года.
Отметим, что соответствующий законопроект Законодательного собрания Ленинградской области уже размещен в электронной базе данных Госдумы. Инициатива предполагает запрет розничной продажи крепких напитков (алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 18%) лицам, не достигшим 21 года. При этом, как и сейчас, если продавец усомнится в возрасте покупателя, то будет вправе потребовать удостоверяющий личность документ.
Напомним, сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним. К ним относятся лица, не достигшие 18 лет.
Как отмечает ТАСС, правительство РФ не поддерживает законопроект. В отзыве кабинета министров на законопроект отмечено, что предоставление возможности осуществлять свои права и обязанности действующее законодательство связывает с достижением лицом физической и психологической зрелости. Поэтому в кабмине считают, что 18-летние люди сами вправе решать — употреблять или нет им алкоголь.
Отметим, что соответствующий законопроект Законодательного собрания Ленинградской области уже размещен в электронной базе данных Госдумы. Инициатива предполагает запрет розничной продажи крепких напитков (алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 18%) лицам, не достигшим 21 года. При этом, как и сейчас, если продавец усомнится в возрасте покупателя, то будет вправе потребовать удостоверяющий личность документ.
Напомним, сейчас продажа алкогольной продукции запрещена несовершеннолетним. К ним относятся лица, не достигшие 18 лет.
Как отмечает ТАСС, правительство РФ не поддерживает законопроект. В отзыве кабинета министров на законопроект отмечено, что предоставление возможности осуществлять свои права и обязанности действующее законодательство связывает с достижением лицом физической и психологической зрелости. Поэтому в кабмине считают, что 18-летние люди сами вправе решать — употреблять или нет им алкоголь.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минпромторг поддержал законопроект о продаже крепкого алкоголя лицам моложе 21 года
- Минздрав РФ завершил разработку законопроекта о продаже крепкого алкоголя людям с 21 года
- Минздрав готовит законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года
- В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете производства и продажи алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 0,5 л
- Правила оборота алкогольной продукции будут ужесточены