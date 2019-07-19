Новости дня

ЦБ могут запретить владеть санируемыми банками дольше пяти лет

УрБК, Москва, 19.07.2019. Минэкономразвития предлагает запретить Центробанку дольше пяти лет владеть акциями финансовых организаций, полученными в результате санации. Соответствующие поправки к закону «О защите конкуренции» уже готовятся министерством, но окончательные формулировки пока не выработаны, сообщают «Известия».



При этом отмечается, что этот срок может быть увеличен, но только по решению президента или правительства.



«В последние годы доля государства на рынке банковских услуг значительно возросла, что ведет к ограничению конкуренции. Это, в свою очередь, может вести к повышению стоимости услуг, снижению их качества, инновационности и тому подобного», — объясняют в Минэкономразвития цель поправок.



По словам источника из финансово-экономического блока, ЦБ планируется обязать частично вернуть средства, потраченные на санацию перешедших под его контроль банков в течение пяти лет. Отмечается, что это необходимо сделать для компенсации доходов, недополученных бюджетом из-за снизившейся чистой прибыли регулятора.



При этом ряд экспертов полагает, что ограничение ЦБ по срокам владения подконтрольными ему организациями нецелесообразно.



Так, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что выход Банка России из владения должен быть экономически оправдан. Кроме того, такой выход может сказаться на стабильности финансовой организации, так как многие инвесторы, доверяя государственному участию в капитале банка, могут засомневаться в его устойчивости, подчеркивает он. Предсказать, как поведут себя клиенты таких банков в случае их перехода в собственность частных инвесторов, достаточно сложно. Но в целом Аксаков согласен с тем, что ЦБ должен возвращать затраченные на санацию средства, в том числе посредством продажи санируемых банков, только делать это необходимо с учетом рыночной конъюнктуры.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:03</span><br /><strong>ЦБ могут запретить владеть санируемыми банками дольше пяти лет</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.07.2019. Минэкономразвития предлагает запретить Центробанку дольше пяти лет владеть акциями финансовых организаций, полученными в результате санации. Соответствующие поправки к закону «О защите конкуренции» уже готовятся министерством, но окончательные формулировки пока не выработаны, сообщают «Известия».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088543-cb-mogut-zapretit-vladet-saniruemymi-bankami-dolshe-pyati-let.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: