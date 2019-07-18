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ММК модернизировал корпоративную информационную систему

УрБК, Магнитогорск, 18.07.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вводит в промышленную эксплуатацию корпоративную информационную систему на базе Oracle e-Business Suite v.12. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Внедрение обновленной системы Oracle e-Business Suite осуществляется в рамках проекта «Миграция КИС ПАО «ММК», который, в свою очередь, разработан в ходе реализации концепции «Индустрия 4.0» и предусматривает интеграцию информационных потоков компании на базе единой информационной системы.



По словам пресс-службы, это способствует повышению эффективности бизнеса Группы ММК.



«В корпоративной информационной системе ММК не только отражаются результаты финансово-хозяйственной деятельности компании, но и оперативно отслеживается вся технологическая цепочка производства, состояние работы всех крупных станов и агрегатов, простои и ремонты оборудования. Это позволяет менеджерам принимать наиболее эффективные управленческие решения на основе единого источника информации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в течение 2018-2019 годов команда проекта, объединяющая специалистов ПАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «ОСК», ООО «ММК-Учетный центр», ООО «ММК-Информсервис», «ООО «ММК-ПРАВО» и ООО «МРК» под руководством директора по экономике ПАО «ММК» Андрея Еремина провела совместно с консультантами компании Oracle большую работу по миграции на новую информационную систему, ее настройке, конвертации данных и по обучению пользователей. А с 1 июля опытно-промышленная эксплуатация корпоративной информационной системы на базе Oracle e-Business Suite v.12 началась на ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ООО «ОСК».



«Внедрение КИС позволило оптимизировать и унифицировать ряд бизнес-процессов Группы ММК. Оптимизация затронула процессы управления производством (непрерывным и дискретным), запасами, ремонтами, закупками (включая электронную торговую площадку), финансами, персоналом (включая расчет заработной платы), заказами и продажами. Благодаря интеграции сквозных информационных потоков появилась возможность моделировать бизнес-процессы предприятия и лучше прогнозировать результаты его деятельности. Удалось существенно сократить количество старых кастомизаций и внедрить множество улучшений, повышающих операционную эффективность компании», — подчеркивает пресс-служба.



Сейчас в планах компании внедрение системы в машиностроительном подразделении Группы ММК (ООО «Механоремонтный комплекс») и ряде других компаний.

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