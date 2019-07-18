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В России планируют прекратить выдачу бумажных паспортов к 2022 году
18 июль 2019 (10:39)
УрБК, Москва, 18.07.2019. Российские власти планируют прекратить выдачу бумажных паспортов к 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает РИА «Новости».
По его словам, получить электронный паспорт можно будет уже в 2020 году. Пилотным регионом станет Москва.
«Потом динамично, по мере увеличения с 1 тыс. 100 до 3 тыс. пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны, в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца», — рассказал М. Акимов.
По его словам, получить электронный паспорт можно будет уже в 2020 году. Пилотным регионом станет Москва.
«Потом динамично, по мере увеличения с 1 тыс. 100 до 3 тыс. пунктов выдачи паспортов нового образца на территории страны, в течение 2022 года завершим выдачу паспортов старого образца», — рассказал М. Акимов.
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