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В Челябинской области уничтожили 20 тонн яблок из Казахстана

УрБК, Челябинск, 18.07.2019. В Челябинской области с 5 по 11 июля предотвращен незаконный ввоз через российско-казахстанский участок госграницы РФ более 98 т подкарантинной и поднадзорной Россельхознадзору продукции, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.



Уточняется, что продукция была задержана в пунктах пропуска «Бугристое» и ДАПП «Мариинский» при пресечении пяти попыток незаконного ввоза товара.



В частности, в «Мариинском» обнаружили транспортное средство, перевозящее 20 тонн свежих яблок, документы которых указывали на происхождение фруктов в Республике Казахстан, но упаковка и внешний вид их были схожи с ранее выявленной и уничтоженной санкционной продукцией. Яблоки были упакованы в черные коробки из картона, на которых имеются этикетки с указанием производителя и места происхождения. Сотрудники ведомства установили, что сопровождающий фрукты фитосанитарный сертификат был выдан на другую продукцию (на морковь) и на другое транспортное средство. В итоге сертификат признали недействительным. Кроме того, как выяснилось, производитель, указанный на этикетке, не занимается реализацией яблок.



«Было принято решение об изъятии и уничтожении данной партии яблок. На полигоне Увельского утильзавода под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора произведено уничтожение 20 т яблок путем механического раздавливания тяжелой техникой», — говорится в сообщении.

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