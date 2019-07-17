Новости дня
ЧТПЗ поставит около 5 тыс. тонн труб для реконструкции тепломагистралей к отопительному сезону
17 июль 2019 (17:06)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Складской комплекс ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ) поставит около 5 тыс. т труб для обновления инфраструктуры теплосетей к отопительному сезону, сообщает пресс-служба предприятия.
Продукция Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов будет задействована в летних ремонтных кампаниях крупнейших энергетических предприятий страны, среди которых ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Теплоэнерго», ПАО «Т-Плюс», ООО «Башкирская генерирующая компания» и ПАО «МОЭК».
Поставки бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 45 мм до 426 мм и труб большого диаметра (ТБД) от 530 мм до 1 тыс. 220 мм для замены трубопроводов в рамках ремонтных кампаний 2019 года Складской комплекс ЧТПЗ начал осуществлять с января. С использованием продукции Группы ЧТПЗ энергетики уже начали обновлять магистрали в Новокузнецке, Стерлитамаке, Нижнем Новгороде, Саратове и Ульяновске и других городах.
«Поставка трубной продукции для нужд энергетического комплекса страны — одно из приоритетных направлений деятельности компании. Ежегодно в России меняют 500-600 км труб водо- и теплоснабжения, и Складской комплекс ЧТПЗ является одним из лидеров по отгрузкам труб для этих целей. Только в 2019 году благодаря продукции Группы ЧТПЗ заменят более 180 км труб теплосетей — это около 33% обновлённых магистралей», — комментирует директор Складского комплекса ЧТПЗ Алексей Смирнов.
Складской комплекс ЧТПЗ продолжит поставки трубной продукции для реконструкции теплосетей в городах Центрального, Сибирского, Приволжского, Северно-Западного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов до конца 2019 года. Замена систем теплоснабжения позволит сократить число аварий и продлить работу восстановленных участков до 20 лет.
Продукция Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов будет задействована в летних ремонтных кампаниях крупнейших энергетических предприятий страны, среди которых ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «Теплоэнерго», ПАО «Т-Плюс», ООО «Башкирская генерирующая компания» и ПАО «МОЭК».
Поставки бесшовных горячедеформированных труб диаметром от 45 мм до 426 мм и труб большого диаметра (ТБД) от 530 мм до 1 тыс. 220 мм для замены трубопроводов в рамках ремонтных кампаний 2019 года Складской комплекс ЧТПЗ начал осуществлять с января. С использованием продукции Группы ЧТПЗ энергетики уже начали обновлять магистрали в Новокузнецке, Стерлитамаке, Нижнем Новгороде, Саратове и Ульяновске и других городах.
«Поставка трубной продукции для нужд энергетического комплекса страны — одно из приоритетных направлений деятельности компании. Ежегодно в России меняют 500-600 км труб водо- и теплоснабжения, и Складской комплекс ЧТПЗ является одним из лидеров по отгрузкам труб для этих целей. Только в 2019 году благодаря продукции Группы ЧТПЗ заменят более 180 км труб теплосетей — это около 33% обновлённых магистралей», — комментирует директор Складского комплекса ЧТПЗ Алексей Смирнов.
Складской комплекс ЧТПЗ продолжит поставки трубной продукции для реконструкции теплосетей в городах Центрального, Сибирского, Приволжского, Северно-Западного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов до конца 2019 года. Замена систем теплоснабжения позволит сократить число аварий и продлить работу восстановленных участков до 20 лет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Группа ЧТПЗ поставила продукцию для технического перевооружения НЛМК
- Группа ЧТПЗ поставила 300 тонн труб для реконструкции технологического оборудования ЕВРАЗ НТМК
- Группа ЧТПЗ поставит 130 тыс. тонн труб большого диаметра для газопровода «Сарыарка» в Казахстане
- Группа ЧТПЗ отгрузила в Узбекистан около 6 тыс. тонн труб большого диаметра
- Складской комплекс ЧТПЗ в 2016 году реализовал более 265 тыс. тонн труб