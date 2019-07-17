Новости дня

Уровень шума вблизи Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» оказался ниже установленного предела

17 июль 2019 (16:30)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Экологи провели исследование звукового фона вблизи Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«К общему уровню звукового фона на границе своей санитарно-защитной зоны Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» добавляет всего пять децибел. Это показали вчера, 16 июля, рабочие замеры, проведенные во время полной остановки предприятия», — говорится в сообщении.

Как отмечают представители «ФОРЭС», полная остановка завода была вызвана работами на электросетях, которые проводили энергетики. Cпециалисты экоаналитической лаборатории предприятия замерили уровень шума возле садового товарищества «Яблонька» и у ближайших жилых домов на перекрестке улиц Заводская и Новая.

Полученные результаты сопоставили с теми, которые были зафиксированы при работающем оборудовании. Сравнение показало, что звуковой фон уменьшился ненамного и остался весьма близким к пределу в 55 децибел, который установлен для дневного времени.

«Это подтверждает, что значительный вклад в общее звуковое воздействие вносят и другие источники шума. Возле сада, расположенного в промзоне, постоянно «звучит» автодорога. А до жилой зоны явно доносится шум и от других предприятий. Очевидно, надо общими усилиями и с участием Роспотребнадзора выяснять, как именно формируется общая картина», — отмечает заместитель директора Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Андрей Токарев.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: