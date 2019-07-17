Новости дня
Уровень шума вблизи Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» оказался ниже установленного предела
17 июль 2019 (16:30)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. Экологи провели исследование звукового фона вблизи Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«К общему уровню звукового фона на границе своей санитарно-защитной зоны Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» добавляет всего пять децибел. Это показали вчера, 16 июля, рабочие замеры, проведенные во время полной остановки предприятия», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители «ФОРЭС», полная остановка завода была вызвана работами на электросетях, которые проводили энергетики. Cпециалисты экоаналитической лаборатории предприятия замерили уровень шума возле садового товарищества «Яблонька» и у ближайших жилых домов на перекрестке улиц Заводская и Новая.
Полученные результаты сопоставили с теми, которые были зафиксированы при работающем оборудовании. Сравнение показало, что звуковой фон уменьшился ненамного и остался весьма близким к пределу в 55 децибел, который установлен для дневного времени.
«Это подтверждает, что значительный вклад в общее звуковое воздействие вносят и другие источники шума. Возле сада, расположенного в промзоне, постоянно «звучит» автодорога. А до жилой зоны явно доносится шум и от других предприятий. Очевидно, надо общими усилиями и с участием Роспотребнадзора выяснять, как именно формируется общая картина», — отмечает заместитель директора Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Андрей Токарев.
«К общему уровню звукового фона на границе своей санитарно-защитной зоны Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» добавляет всего пять децибел. Это показали вчера, 16 июля, рабочие замеры, проведенные во время полной остановки предприятия», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители «ФОРЭС», полная остановка завода была вызвана работами на электросетях, которые проводили энергетики. Cпециалисты экоаналитической лаборатории предприятия замерили уровень шума возле садового товарищества «Яблонька» и у ближайших жилых домов на перекрестке улиц Заводская и Новая.
Полученные результаты сопоставили с теми, которые были зафиксированы при работающем оборудовании. Сравнение показало, что звуковой фон уменьшился ненамного и остался весьма близким к пределу в 55 децибел, который установлен для дневного времени.
«Это подтверждает, что значительный вклад в общее звуковое воздействие вносят и другие источники шума. Возле сада, расположенного в промзоне, постоянно «звучит» автодорога. А до жилой зоны явно доносится шум и от других предприятий. Очевидно, надо общими усилиями и с участием Роспотребнадзора выяснять, как именно формируется общая картина», — отмечает заместитель директора Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС» Андрей Токарев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Сухоложском подразделении компании «ФОРЭС» возьмут 750 проб атмосферного воздуха
- Оборудование Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» в марте-апреле работало в соответствии со своими паспортными данными
- Компания «ФОРЭС» поддержала конкурс педагогов в Асбестовском политехникуме
- В марте компания «ФОРЭС» увеличила число проб воздуха, результат — в пределах природоохранной нормы
- Завод «ФОРЭС» в Асбесте — одно из двух крупных предприятий города, имеющих утвержденную санитарно-защитную зону