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Виктор Кривошеин: За десять лет Академический стал полноценным районом города с развитой инфраструктурой
17 июль 2019 (16:19)
Генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин рассказал ИАА «УралБизнесКонсалтинг» о результатах застройки Академического района за последние 10 лет и перспективах его дальнейшего развития.
— Виктор Германович, в июле исполнилось уже 10 лет со дня ввода в эксплуатацию первых домов в Академическом районе, возведенном АО «РСГ-Академическое». Как развивался район и каковы его перспективы?
— Всего с 2007 года мы уже ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв. м. А за десять лет со дня появления первых жителей Академический стал полноценным районом: как по численности населения — сейчас здесь живут более 70 тыс. человек, так и по инфраструктуре.
Мы комплексно подходим к развитию территории: вместе с жилыми домами у нас строятся собственная ТЭЦ, детские сады (сейчас их 10, они построены почти в каждом квартале), школы (на данный момент их три, одна из которых — самая большая в России), зеленые зоны, торговые центры. Вместе с тем создаются рабочие места. Комплексное освоение территории предполагает строительство и дорожной инфраструктуры. Я напомню, что в 2018 году была построена новая развязка на пересечении проспекта Академика Сахарова и улицы Амундсена. В этом году ведется активное строительство скоростной трамвайной линии вдоль улицы Вильгельма де Геннина. Это не считая менее крупных проектов строительства дорог.
Сейчас Академическому планируется присвоить статус восьмого района Екатеринбурга.
— Что за последнее десятилетие изменилось в требованиях клиентов к строящимся объектам и каких принципов строительства жилья вы придерживаетесь сейчас?
— Мы всегда ориентировались на обеспечение качества и комфорта строящегося нами жилья. Но, конечно, меняются требования горожан, технологии строительства. И потому мы следим за всеми изменениями в отрасли, за внедрением различных новых технологий, материалов, оборудования. Сейчас все это позволяет ориентироваться на строительство «умных домов», отвечающих современным требованиям и ожиданиям клиентов.
Так, например, отчетливо можно увидеть разницу между домами первой очереди в Академическом районе и домами в новом ЖК «Близкий», который накануне мы презентовали. В новых домах отличаются квартирография, используемые материалы и оборудование, пространственные и архитектурные решения, дизайн и многое другое.
В частности, в упомянутом ЖК мы попытались создать теплую атмосферу во входных группах, установили там топовую версию лифтового оборудования известного мирового производителя, возвели детскую площадку с малыми архитектурными формами крупнейшего иностранного производителя (такие в Екатеринбурге не используются даже в домах более высокого класса и более высокой ценовой категории). Конструкция этой детской площадки неубиваемая, а краска через 10 лет будет такого же насыщенного цвета. Все материалы, используемые при изготовлении МАФов, — антивандальные, крепкие. Говоря непосредственно о квартирах, я бы подчеркнул, что в них предусмотрены высокие потолки — 2,74-2,8 м. Также отличительной чертой наших квартир, в отличие от квартир других застройщиков, является современная горизонтальная разводка системы отопления (здесь вы не увидите труб и батарей — они выведены из зоны видимости). Вообще такая система отопления — достоинство бизнес-класса. Но у нас она используется даже в самом базовом исполнении. Такая разводка также увеличивает толщину стяжки, что делает шумоизоляцию между этажами лучше. Эти и другие решения, оптимизация также позволяют жителям существенно экономить на абонентской плате — в Академическом районе она самая низкая по Екатеринбургу.
— Все чаще покупатели при выборе жилья уделяют внимание не только территориальному удобству расположения домов и самим квартирам, но и тому, что расположено вокруг — соцобъекты, зеленые зоны, развитость сфер услуг и так далее. Как в Академическом обстоят дела с этими объектами?
— Да, для покупателей важна инфраструктура района. И мы над ней постоянно работаем, постепенно улучшая ее.
Я бы уточнил, что в районе много молодых семей. И это нужно учитывать при планировании застройки. При строительстве новых жилых кварталов мы возводим также школы и детские сады для них. В том же ЖК «Близкий» напротив домов строится школа на 1 300 мест (она будет сдана и лицензирована в следующем году), а также здесь предусмотрено два детских сада — на 250 и 300 мест (один уже строится, второй начнет строиться в следующем году). Также отмечу, что в Академическом достаточное количество различных секций и кружков, спортивных площадок и всего, что необходимо маленьким жителям района для развития.
Кроме того, у нас строятся торговые центры, развивается сфера услуг. Например, сейчас мы работаем над проектом создания первого в Свердловской области клин-парка. Это комплекс с самым современным оборудованием, с портальными мойками, которые автоматически определяют уровень загрязнения и не повреждают лакокрасочное покрытие автомобиля. Такого оборудования на данный момент в городе еще нет. Проект уже находится на экспертизе.
Наш концепт — жителям не нужно выезжать за пределы района, чтобы посетить поликлинику, почтовое отделение или МФЦ, закупить товары для семьи, отвести ребенка в спортивную секцию и многое другое.
Кроме того, мы уделяем большое внимание развитию рекреационных зон. Помимо озеленения дворов, у нас предусмотрены и более масштабные проекты. В частности, речь идет о Преображенском парке, расположенном вдоль русла реки Патрушиха в центре района. Сейчас там уже создан пруд, насыпаны искусственные холмы и появились первые зеленые насаждения. В дальнейшем в парке запланировано разместить арт-объекты, организовать дорожки для катания на велосипедах и роликах.
— Академический считает своей визитной карточкой атмосферу добрососедства. Тем не менее в городе не исчезает тенденция к огораживанию домов заборами — екатеринбуржцы беспокоятся за свою безопасность. Какие меры обеспечения безопасности есть в Академическом районе?
— Да, у горожан среди наиболее важных факторов при выборе жилья — организация безопасности. Мы всегда уделяли этому значительное внимание. У нас есть центр службы безопасности района, куда передается видеотрансляция с нескольких тысяч камер, установленных в Академическом. Также жители могут самостоятельно вызвать службу безопасности, и в течение крайне короткого промежутка времени к ним прибудут на помощь. Более того, сегодня повышению безопасности способствуют и технические возможности. Мы уже задумались насчет того, чтобы разместить современные камеры, распознающие лица. Возможно, уже через полгода это будет реализовано.
— Каковы дальнейшие планы по развитию Академического?
— Конечно, мы планируем и далее строить, развивать район. Так, в этом году мы введем в эксплуатацию более 120 тыс. кв. м. только по 26 кварталу. В целом строительство на площади 1 300 га продолжится до 2025 года.
Подчеркну, что планы распространяются и на социальные объекты. Так, в ближайшей перспективе до 2023 года запланировано строительство трех школ, четырех детских садов, а также поликлиники для взрослых.
Кроме того, мы предусматриваем строительство административно-культурного центра, где будут расположены здания районного суда, военного комиссариата, прокуратуры, почтового отделения, службы судебных приставов, филиалов УФНС и министерства социальной политики Свердловской области, ЗАГСа, отделения Пенсионного фонда.
Также отмечу, что мы продолжаем работать под эгидой программы «Умный город». Это полная диспетчеризация, видеонаблюдение, вопросы учета ресурсов и многое другое. У нас есть все условия для успеха реализации пилотного проекта по внедрению цифровых технологий. Необходимая для этого инфраструктура заложена на уровне проектных решений. К тому же здесь преобладают динамичные и современные жители, ориентированные на инновации.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
— Виктор Германович, в июле исполнилось уже 10 лет со дня ввода в эксплуатацию первых домов в Академическом районе, возведенном АО «РСГ-Академическое». Как развивался район и каковы его перспективы?
— Всего с 2007 года мы уже ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв. м. А за десять лет со дня появления первых жителей Академический стал полноценным районом: как по численности населения — сейчас здесь живут более 70 тыс. человек, так и по инфраструктуре.
Мы комплексно подходим к развитию территории: вместе с жилыми домами у нас строятся собственная ТЭЦ, детские сады (сейчас их 10, они построены почти в каждом квартале), школы (на данный момент их три, одна из которых — самая большая в России), зеленые зоны, торговые центры. Вместе с тем создаются рабочие места. Комплексное освоение территории предполагает строительство и дорожной инфраструктуры. Я напомню, что в 2018 году была построена новая развязка на пересечении проспекта Академика Сахарова и улицы Амундсена. В этом году ведется активное строительство скоростной трамвайной линии вдоль улицы Вильгельма де Геннина. Это не считая менее крупных проектов строительства дорог.
Сейчас Академическому планируется присвоить статус восьмого района Екатеринбурга.
— Что за последнее десятилетие изменилось в требованиях клиентов к строящимся объектам и каких принципов строительства жилья вы придерживаетесь сейчас?
— Мы всегда ориентировались на обеспечение качества и комфорта строящегося нами жилья. Но, конечно, меняются требования горожан, технологии строительства. И потому мы следим за всеми изменениями в отрасли, за внедрением различных новых технологий, материалов, оборудования. Сейчас все это позволяет ориентироваться на строительство «умных домов», отвечающих современным требованиям и ожиданиям клиентов.
Так, например, отчетливо можно увидеть разницу между домами первой очереди в Академическом районе и домами в новом ЖК «Близкий», который накануне мы презентовали. В новых домах отличаются квартирография, используемые материалы и оборудование, пространственные и архитектурные решения, дизайн и многое другое.
В частности, в упомянутом ЖК мы попытались создать теплую атмосферу во входных группах, установили там топовую версию лифтового оборудования известного мирового производителя, возвели детскую площадку с малыми архитектурными формами крупнейшего иностранного производителя (такие в Екатеринбурге не используются даже в домах более высокого класса и более высокой ценовой категории). Конструкция этой детской площадки неубиваемая, а краска через 10 лет будет такого же насыщенного цвета. Все материалы, используемые при изготовлении МАФов, — антивандальные, крепкие. Говоря непосредственно о квартирах, я бы подчеркнул, что в них предусмотрены высокие потолки — 2,74-2,8 м. Также отличительной чертой наших квартир, в отличие от квартир других застройщиков, является современная горизонтальная разводка системы отопления (здесь вы не увидите труб и батарей — они выведены из зоны видимости). Вообще такая система отопления — достоинство бизнес-класса. Но у нас она используется даже в самом базовом исполнении. Такая разводка также увеличивает толщину стяжки, что делает шумоизоляцию между этажами лучше. Эти и другие решения, оптимизация также позволяют жителям существенно экономить на абонентской плате — в Академическом районе она самая низкая по Екатеринбургу.
— Все чаще покупатели при выборе жилья уделяют внимание не только территориальному удобству расположения домов и самим квартирам, но и тому, что расположено вокруг — соцобъекты, зеленые зоны, развитость сфер услуг и так далее. Как в Академическом обстоят дела с этими объектами?
— Да, для покупателей важна инфраструктура района. И мы над ней постоянно работаем, постепенно улучшая ее.
Я бы уточнил, что в районе много молодых семей. И это нужно учитывать при планировании застройки. При строительстве новых жилых кварталов мы возводим также школы и детские сады для них. В том же ЖК «Близкий» напротив домов строится школа на 1 300 мест (она будет сдана и лицензирована в следующем году), а также здесь предусмотрено два детских сада — на 250 и 300 мест (один уже строится, второй начнет строиться в следующем году). Также отмечу, что в Академическом достаточное количество различных секций и кружков, спортивных площадок и всего, что необходимо маленьким жителям района для развития.
Кроме того, у нас строятся торговые центры, развивается сфера услуг. Например, сейчас мы работаем над проектом создания первого в Свердловской области клин-парка. Это комплекс с самым современным оборудованием, с портальными мойками, которые автоматически определяют уровень загрязнения и не повреждают лакокрасочное покрытие автомобиля. Такого оборудования на данный момент в городе еще нет. Проект уже находится на экспертизе.
Наш концепт — жителям не нужно выезжать за пределы района, чтобы посетить поликлинику, почтовое отделение или МФЦ, закупить товары для семьи, отвести ребенка в спортивную секцию и многое другое.
Кроме того, мы уделяем большое внимание развитию рекреационных зон. Помимо озеленения дворов, у нас предусмотрены и более масштабные проекты. В частности, речь идет о Преображенском парке, расположенном вдоль русла реки Патрушиха в центре района. Сейчас там уже создан пруд, насыпаны искусственные холмы и появились первые зеленые насаждения. В дальнейшем в парке запланировано разместить арт-объекты, организовать дорожки для катания на велосипедах и роликах.
— Академический считает своей визитной карточкой атмосферу добрососедства. Тем не менее в городе не исчезает тенденция к огораживанию домов заборами — екатеринбуржцы беспокоятся за свою безопасность. Какие меры обеспечения безопасности есть в Академическом районе?
— Да, у горожан среди наиболее важных факторов при выборе жилья — организация безопасности. Мы всегда уделяли этому значительное внимание. У нас есть центр службы безопасности района, куда передается видеотрансляция с нескольких тысяч камер, установленных в Академическом. Также жители могут самостоятельно вызвать службу безопасности, и в течение крайне короткого промежутка времени к ним прибудут на помощь. Более того, сегодня повышению безопасности способствуют и технические возможности. Мы уже задумались насчет того, чтобы разместить современные камеры, распознающие лица. Возможно, уже через полгода это будет реализовано.
— Каковы дальнейшие планы по развитию Академического?
— Конечно, мы планируем и далее строить, развивать район. Так, в этом году мы введем в эксплуатацию более 120 тыс. кв. м. только по 26 кварталу. В целом строительство на площади 1 300 га продолжится до 2025 года.
Подчеркну, что планы распространяются и на социальные объекты. Так, в ближайшей перспективе до 2023 года запланировано строительство трех школ, четырех детских садов, а также поликлиники для взрослых.
Кроме того, мы предусматриваем строительство административно-культурного центра, где будут расположены здания районного суда, военного комиссариата, прокуратуры, почтового отделения, службы судебных приставов, филиалов УФНС и министерства социальной политики Свердловской области, ЗАГСа, отделения Пенсионного фонда.
Также отмечу, что мы продолжаем работать под эгидой программы «Умный город». Это полная диспетчеризация, видеонаблюдение, вопросы учета ресурсов и многое другое. У нас есть все условия для успеха реализации пилотного проекта по внедрению цифровых технологий. Необходимая для этого инфраструктура заложена на уровне проектных решений. К тому же здесь преобладают динамичные и современные жители, ориентированные на инновации.
Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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