Виктор Кривошеин: За десять лет Академический стал полноценным районом города с развитой инфраструктурой

Фотография предоставлена пресс-службой АО «РСГ-Академическое»

— Всего с 2007 года мы уже ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв. м. А за десять лет со дня появления первых жителей Академический стал полноценным районом: как по численности населения — сейчас здесь живут более 70 тыс. человек, так и по инфраструктуре.Мы комплексно подходим к развитию территории: вместе с жилыми домами у нас строятся собственная ТЭЦ, детские сады (сейчас их 10, они построены почти в каждом квартале), школы (на данный момент их три, одна из которых — самая большая в России), зеленые зоны, торговые центры. Вместе с тем создаются рабочие места. Комплексное освоение территории предполагает строительство и дорожной инфраструктуры. Я напомню, что в 2018 году была построена новая развязка на пересечении проспекта Академика Сахарова и улицы Амундсена. В этом году ведется активное строительство скоростной трамвайной линии вдоль улицы Вильгельма де Геннина. Это не считая менее крупных проектов строительства дорог.Сейчас Академическому планируется присвоить статус восьмого района Екатеринбурга.— Мы всегда ориентировались на обеспечение качества и комфорта строящегося нами жилья. Но, конечно, меняются требования горожан, технологии строительства. И потому мы следим за всеми изменениями в отрасли, за внедрением различных новых технологий, материалов, оборудования. Сейчас все это позволяет ориентироваться на строительство «умных домов», отвечающих современным требованиям и ожиданиям клиентов.Так, например, отчетливо можно увидеть разницу между домами первой очереди в Академическом районе и домами в новом ЖК «Близкий», который накануне мы презентовали. В новых домах отличаются квартирография, используемые материалы и оборудование, пространственные и архитектурные решения, дизайн и многое другое.В частности, в упомянутом ЖК мы попытались создать теплую атмосферу во входных группах, установили там топовую версию лифтового оборудования известного мирового производителя, возвели детскую площадку с малыми архитектурными формами крупнейшего иностранного производителя (такие в Екатеринбурге не используются даже в домах более высокого класса и более высокой ценовой категории). Конструкция этой детской площадки неубиваемая, а краска через 10 лет будет такого же насыщенного цвета. Все материалы, используемые при изготовлении МАФов, — антивандальные, крепкие. Говоря непосредственно о квартирах, я бы подчеркнул, что в них предусмотрены высокие потолки — 2,74-2,8 м. Также отличительной чертой наших квартир, в отличие от квартир других застройщиков, является современная горизонтальная разводка системы отопления (здесь вы не увидите труб и батарей — они выведены из зоны видимости). Вообще такая система отопления — достоинство бизнес-класса. Но у нас она используется даже в самом базовом исполнении. Такая разводка также увеличивает толщину стяжки, что делает шумоизоляцию между этажами лучше. Эти и другие решения, оптимизация также позволяют жителям существенно экономить на абонентской плате — в Академическом районе она самая низкая по Екатеринбургу.— Да, для покупателей важна инфраструктура района. И мы над ней постоянно работаем, постепенно улучшая ее.Я бы уточнил, что в районе много молодых семей. И это нужно учитывать при планировании застройки. При строительстве новых жилых кварталов мы возводим также школы и детские сады для них. В том же ЖК «Близкий» напротив домов строится школа на 1 300 мест (она будет сдана и лицензирована в следующем году), а также здесь предусмотрено два детских сада — на 250 и 300 мест (один уже строится, второй начнет строиться в следующем году). Также отмечу, что в Академическом достаточное количество различных секций и кружков, спортивных площадок и всего, что необходимо маленьким жителям района для развития.Кроме того, у нас строятся торговые центры, развивается сфера услуг. Например, сейчас мы работаем над проектом создания первого в Свердловской области клин-парка. Это комплекс с самым современным оборудованием, с портальными мойками, которые автоматически определяют уровень загрязнения и не повреждают лакокрасочное покрытие автомобиля. Такого оборудования на данный момент в городе еще нет. Проект уже находится на экспертизе.Наш концепт — жителям не нужно выезжать за пределы района, чтобы посетить поликлинику, почтовое отделение или МФЦ, закупить товары для семьи, отвести ребенка в спортивную секцию и многое другое.Кроме того, мы уделяем большое внимание развитию рекреационных зон. Помимо озеленения дворов, у нас предусмотрены и более масштабные проекты. В частности, речь идет о Преображенском парке, расположенном вдоль русла реки Патрушиха в центре района. Сейчас там уже создан пруд, насыпаны искусственные холмы и появились первые зеленые насаждения. В дальнейшем в парке запланировано разместить арт-объекты, организовать дорожки для катания на велосипедах и роликах.— Да, у горожан среди наиболее важных факторов при выборе жилья — организация безопасности. Мы всегда уделяли этому значительное внимание. У нас есть центр службы безопасности района, куда передается видеотрансляция с нескольких тысяч камер, установленных в Академическом. Также жители могут самостоятельно вызвать службу безопасности, и в течение крайне короткого промежутка времени к ним прибудут на помощь. Более того, сегодня повышению безопасности способствуют и технические возможности. Мы уже задумались насчет того, чтобы разместить современные камеры, распознающие лица. Возможно, уже через полгода это будет реализовано.— Конечно, мы планируем и далее строить, развивать район. Так, в этом году мы введем в эксплуатацию более 120 тыс. кв. м. только по 26 кварталу. В целом строительство на площади 1 300 га продолжится до 2025 года.Подчеркну, что планы распространяются и на социальные объекты. Так, в ближайшей перспективе до 2023 года запланировано строительство трех школ, четырех детских садов, а также поликлиники для взрослых.Кроме того, мы предусматриваем строительство административно-культурного центра, где будут расположены здания районного суда, военного комиссариата, прокуратуры, почтового отделения, службы судебных приставов, филиалов УФНС и министерства социальной политики Свердловской области, ЗАГСа, отделения Пенсионного фонда.Также отмечу, что мы продолжаем работать под эгидой программы «Умный город». Это полная диспетчеризация, видеонаблюдение, вопросы учета ресурсов и многое другое. У нас есть все условия для успеха реализации пилотного проекта по внедрению цифровых технологий. Необходимая для этого инфраструктура заложена на уровне проектных решений. К тому же здесь преобладают динамичные и современные жители, ориентированные на инновации.