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МВФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году
17 июль 2019 (14:39)
УрБК, Москва, 17.07.2019. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1,2%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на обзор фонда.
В январе МВФ понизил прогнозы по росту экономики РФ на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 1,6% и 1,7% соответственно. В мае глава миссии МВФ в России Джеймс Роаф говорил, что МВФ в течение одного-двух месяцев представит уточненный прогноз по ВВП РФ.
«Рост прогнозируется на уровне 1,2% в 2019 году, что отражает слабую оценку за первый квартал, более низкие цены на нефть и влияние более высокой ставки НДС на частное потребление. В то же время поддержку росту ВВП должно оказать увеличение расходов государственного сектора в контексте национальных проектов, объявленных в 2018 году. Уровень инфляции начал падать и, как ожидается, он вернется к целевому уровню в 4% к началу 2020 года», — говорится в обзоре МВФ.
В январе МВФ понизил прогнозы по росту экономики РФ на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 1,6% и 1,7% соответственно. В мае глава миссии МВФ в России Джеймс Роаф говорил, что МВФ в течение одного-двух месяцев представит уточненный прогноз по ВВП РФ.
«Рост прогнозируется на уровне 1,2% в 2019 году, что отражает слабую оценку за первый квартал, более низкие цены на нефть и влияние более высокой ставки НДС на частное потребление. В то же время поддержку росту ВВП должно оказать увеличение расходов государственного сектора в контексте национальных проектов, объявленных в 2018 году. Уровень инфляции начал падать и, как ожидается, он вернется к целевому уровню в 4% к началу 2020 года», — говорится в обзоре МВФ.
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