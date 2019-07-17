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В Екатеринбурге цены на земельные участки за четыре года выросли почти на 20%
17 июль 2019 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Екатеринбурге рост цен на земельные участки с июня 2015 года по июнь 2019 года составил 19,7%. За четыре года цена за сотку земли поднялась с 55 тыс. руб. до 65,8 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.
Интересно, что в соседнем регионе, Челябинской области, за четыре года произошел больший рост цен на земельные участки — 25%. В 2015 году сотка земли здесь стоила 26,6 тыс. руб., а сейчас — 33,3 тыс. руб.
Также отмечается, что в среднем по России рост составил 26%, причем земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6% стоимости, а земли сельскохозяйственного назначения (СНТ и ДНП) — 16%. В 42 городах и окрестностях выросла средняя стоимость земли, а в 32 городах, наоборот, цены на земельные участки снизились. Больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3%. Максимальный рост цен, на 66,4%, произошел в Нижнем Новгороде.
Интересно, что в соседнем регионе, Челябинской области, за четыре года произошел больший рост цен на земельные участки — 25%. В 2015 году сотка земли здесь стоила 26,6 тыс. руб., а сейчас — 33,3 тыс. руб.
Также отмечается, что в среднем по России рост составил 26%, причем земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6% стоимости, а земли сельскохозяйственного назначения (СНТ и ДНП) — 16%. В 42 городах и окрестностях выросла средняя стоимость земли, а в 32 городах, наоборот, цены на земельные участки снизились. Больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3%. Максимальный рост цен, на 66,4%, произошел в Нижнем Новгороде.
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