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В Екатеринбурге цены на земельные участки за четыре года выросли почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Екатеринбурге рост цен на земельные участки с июня 2015 года по июнь 2019 года составил 19,7%. За четыре года цена за сотку земли поднялась с 55 тыс. руб. до 65,8 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.



Интересно, что в соседнем регионе, Челябинской области, за четыре года произошел больший рост цен на земельные участки — 25%. В 2015 году сотка земли здесь стоила 26,6 тыс. руб., а сейчас — 33,3 тыс. руб.



Также отмечается, что в среднем по России рост составил 26%, причем земли поселений (ИЖС) потеряли 25,6% стоимости, а земли сельскохозяйственного назначения (СНТ и ДНП) — 16%. В 42 городах и окрестностях выросла средняя стоимость земли, а в 32 городах, наоборот, цены на земельные участки снизились. Больше всего подешевела земля в Краснодаре и ближайших окрестностях — на 33,3%. Максимальный рост цен, на 66,4%, произошел в Нижнем Новгороде.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">17 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:11</span><br /><strong>В Екатеринбурге цены на земельные участки за четыре года выросли почти на 20%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Екатеринбурге рост цен на земельные участки с июня 2015 года по июнь 2019 года составил 19,7%. За четыре года цена за сотку земли поднялась с 55 тыс. руб. до 65,8 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088455-v-ekaterinburge-ceny-na-zemelnye-uchastki-za-chetyre-goda-vyrosli-pochti-na-20.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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