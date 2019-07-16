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В России может появиться новая схема оплаты вывоза мусора
16 июль 2019 (16:30)
УрБК, Москва, 16.07.2019. Правительство РФ может изменить схему расчета стоимости вывоза мусора. Плату могут начать взимать за количество баков на контейнерной площадке. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.
В Минприроды подтвердили, что уже подготовили проект постановления о переходе на оплату мусора на основании фактически накопленного объема.
По словам Макрушина, новая система будет во многом напоминать существующий расчет по нормативам.
«Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — заявил А. Макрушин.
В Минприроды подтвердили, что уже подготовили проект постановления о переходе на оплату мусора на основании фактически накопленного объема.
По словам Макрушина, новая система будет во многом напоминать существующий расчет по нормативам.
«Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — заявил А. Макрушин.
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