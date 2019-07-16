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Негативный эффект от роста НДС для российского бизнеса постепенно снижается

УрБК, Москва, 16.07.2019. Предприятия сферы услуг РФ во II квартале текущего года отмечают постепенное снижение негативного эффекта от роста НДС с 18% до 20%. Об этом сообщается в июльском бюллетене Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.



«Рост цен на различные виды услуг населению в первых двух кварталах текущего года объясняется в основном законодательным ростом НДС в экономике с 18 до 20% с 1 января 2019 года. Однако, исходя из мнений респондентов, негативный эффект от подобного маневра во II квартале текущего года постепенно снижается», — говорится в результатах исследования.



Баланс оценок изменения цен в сфере услуг составил плюс 2% (в предыдущем квартале — плюс 3%, а в течение 2016-2018 годов он колебался вокруг нулевой отметки).



Тем не менее, несмотря на выявленное замедление роста цен, ценовая динамика в услугах населению по итогам текущего года не опустится до уровня прошлого года, добавляют специалисты центра.

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