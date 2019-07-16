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Россиянам стали выдавать электронные разрешения на строительство

16 июль 2019 (09:58)

УрБК, Москва, 16.07.2019. В России запустили пилотный проект по выдаче электронных разрешений на строительство. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Первое разрешение в единой информационной системе жилищного строительства было выдано властями Оренбурга застройщику «УСК-Недвижимость».

Электронные разрешения будут выдаваться в разных регионах России. Согласно плану, возможность получения разрешения в таком формате будет реализована во всех субъектах федерации.

Возможность выдачи разрешений на строительство в электронном виде позволяет сократить время прохождения административной процедуры застройщиком и повысить удобство получения услуги, напоминает ДОМ.РФ. Нововведение также нацелено на повышение прозрачности и оперативности предоставления полной, достоверной информации о деятельности профессиональных участников рынка, а также сведений о рынке жилищного строительства в информационной системе, передает портал «Лента.ру».

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