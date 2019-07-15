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В Свердловской области на 16 июля объявлено штормовое предупреждение
15 июль 2019 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В Свердловской области на 16 июля 2019 года объявлено штормовое предупреждение. Информацию об ухудшении погодных условий опубликовало ФКУ «Уралуправтодор».
По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале ожидаются сильные ливни с грозами. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра 22-27 м/с.
Ранее в Свердловской области штормовое предупреждение объявлялось на 12 июля. Впоследствии оно было продлено на 13-14 июля.
По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале ожидаются сильные ливни с грозами. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра 22-27 м/с.
Ранее в Свердловской области штормовое предупреждение объявлялось на 12 июля. Впоследствии оно было продлено на 13-14 июля.
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