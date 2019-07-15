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Российские домохозяйства ежемесячно тратят на еду около 21 тыс. рублей
15 июль 2019 (17:30)
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. В июне этого года доля затрат россиян на питание была больше на 1,1 тыс. руб., чем в аналогичном периоде прошлого года. В первом летнем месяце 2019 года общие затраты среднестатистического домохозяйства составили 67,5 тыс. руб., из которых траты на еду оказались на уровне 20,6 тыс. руб. В июне прошлого года общие затраты составили 64,2 тыс. руб., а на еду — 19,5 тыс. руб. Об этом сообщает холдинг «Ромир» со ссылкой на собственные исследования.
Таким образом, доля затрат на питание в июне этого года составила 30,5%, а в прошлом — на 0,1% меньше.
Также отмечается, что с учетом июньского результата в среднегодовом выражении доля затрат на питание составила 31,8%, что выше прошлогоднего показателя (30,6%), но ниже значения 2017 года (32,2%). При этом уточняется, что данный уровень считается в мире средним и характеризует население как сравнительно обеспеченное.
«Значение Food Index (доля затрат на питание) неуклонно снижается с начала года. Если еще в январе мы фиксировали его на уровне 33%, что объяснялось ростом цен и, соответственно, увеличением затрат на продукты питания, то к концу первого полугодия индекс снизился до 30,5%. Произошла адаптация к новым ценам, местами были скорректированы зарплаты, россияне вернулись к привычному уровню затрат на питание, как в прошлом году», — комментирует президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин.
Расчеты проведены на основе данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
Таким образом, доля затрат на питание в июне этого года составила 30,5%, а в прошлом — на 0,1% меньше.
Также отмечается, что с учетом июньского результата в среднегодовом выражении доля затрат на питание составила 31,8%, что выше прошлогоднего показателя (30,6%), но ниже значения 2017 года (32,2%). При этом уточняется, что данный уровень считается в мире средним и характеризует население как сравнительно обеспеченное.
«Значение Food Index (доля затрат на питание) неуклонно снижается с начала года. Если еще в январе мы фиксировали его на уровне 33%, что объяснялось ростом цен и, соответственно, увеличением затрат на продукты питания, то к концу первого полугодия индекс снизился до 30,5%. Произошла адаптация к новым ценам, местами были скорректированы зарплаты, россияне вернулись к привычному уровню затрат на питание, как в прошлом году», — комментирует президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин.
Расчеты проведены на основе данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.
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